俄烏戰爭影響全球供應鏈甚鉅，物價大漲，雞蛋產量因禽流感驟減，惡劣天候導致農作歉收，歐美糧食安全拉警報。英國超市最近連蔬菜也實施限購，中央官員更因建議民眾改吃在地好養易收成的蕪菁挨批失言。俄國總統普丁昨抨擊西方國家此前研判俄羅斯經濟崩盤的預測失準時不忘挖苦英國人，「如果連蕪菁也沒得吃，應該來一趟俄羅斯，我們的產量大大超前歐洲鄰國」。

普丁（Vladimir Putin）週二（16日）在莫斯科出席第17屆俄羅斯實業家與創業家聯盟（RSPP）代表大會時發表演說。綜合《衛報》、《每日郵報》報導，普丁先是大加讚揚俄國食品業復原力非凡，「外國分析師預測，我國會出現經濟衰退、消費緊縮，他們信誓旦旦直言我國商店貨架將空空如也、物資大缺、服務業出現倒閉潮，然而西方國家正面臨當初歐美預言俄國會出現的窘況」，歐美過去一年來對俄國採取的種種制裁，並未重挫俄國經濟。

俄羅斯總統普丁16日在莫斯科工商界人士發表談話。

話鋒一轉，普丁用幸災樂禍的口吻建議歐洲國家向俄國求助：「這些國家的領導人建議百姓改用蕪菁取代生菜與番茄。蕪菁是好東西，但他們（歐洲人）很可能必須為了這種蔬菜到訪俄國，畢竟我國收成量遠遠超過歐鄰各國。」

這段有關蕪菁的冷嘲熱諷顯然是借題發揮。上個月，英國環境食品暨鄉村事務大臣柯菲（Therese Coffey）表示，想在超市買到番茄、甜椒、小黃瓜等進口蔬菜的英國人，不妨考慮改買更合時令、本地種植的蕪菁（turnip）。

普丁16日在莫斯科出席俄羅斯實業家與創業家聯盟代表大會並發表談話。（圖／美聯社）

在菜市場選購蔬果的倫敦市民面露難色。（圖／路透社）

俄羅斯不缺能源，這代表俄國人可以在嚴冬季節於溫室栽植蔬菜。俄國也從伊朗的友好國家進口大量水果。

俄羅斯去年經濟萎縮2%，低於早先外界預測。但分析家認為，俄國經濟規模要花好幾年時間才有辦法回到2021年的水準，若想恢復往昔成長的曲線則必須花更久的時間。