大陸女星鄭爽2021年被前夫張恆爆出代孕棄養、陰陽合約等爭議，經調查被大陸官方列為「劣跡藝人」，演藝事業被迫中止，這2年來她跟張恆在美國因撫養權問題展開法律攻防戰，鬧得相當難看，眼見事情演變至今，鄭爽爸爸鄭成華今(17日)心疼發聲，除了曝光前女婿忘恩負義的行徑，更提起2年前鬧得沸沸揚揚的張恆私密照片事件。

鄭成華在大陸社群替鄭爽抱屈，表示女兒過去借給男方2千萬人民幣(約8889萬新台幣)，並出資1360萬人民幣(約6044萬新台幣)給他開公司，還幫忙墊付100多萬人民幣(約444萬新台幣)房租，就為了讓張恆有面子、不要讓別人看低他，卻換來鄭爽2021年在張恆手機看到疑似是他和小三床戰拍下的私密照片，導致兩人不歡而散，讓鄭成華感嘆：「奉勸善良的女孩子們一定不能戀愛腦，善良過頭就是傻！」

接著鄭成華提到張恆花費一年勾結媒體跟自媒體抹黑鄭爽，且永遠握著代孕生子的王牌，「只要妳還在演藝圈，就不斷的威脅妳，並且據說打官司找的是遺產律師，人性之惡是我無法想像的」。鄭成華更主動提及鄭爽稅務問題，表示2022年初就已繳清，公開要求張恆管好嘴巴：「繳款收據已經讓家人拍照截圖，而且稅務局也給我們出了證明，之所以這麼做就是不想讓某人在這件事情上再做文章不」，並強調若網友想查驗真偽，請致電稅務機關，他不再對此事做出回應。

鄭爽爸爸鄭成華曬出繳稅書，要張恆閉上嘴巴。(圖/鄭成華 微博)

鄭爽今年1月開始不時更新IG照片，還曾自我打氣：「生活總是讓我們遍體鱗傷，但到後來那些受傷的地方一定會變成我們最強壯的地方」，今年3月則在大陸社群工作室小號「小鄭子事務部ZS」上傳一段音檔：「不管遇到什麼，一定要相信自己，也希望大家可以和我一樣，堅強的面對生活，不要對自己有任何的遲疑」，讓網友紛紛鼓勵：「妳要相信自己是最好的！」、「什麼時候能再見面呢」、「為什麼善良總是被傷害」、「爽妹子很好看，妳可以走出來了。」