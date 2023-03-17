大陸電視劇或電影有個特色，大多都是有專業配音員配音，不是演員自己的聲音演出，其中曾替許多大咖男星配音的姜廣濤在當地相當有名氣，但去（2022）年8月他在路邊遭警察押走，引起熱議；姜廣濤公司當時急發聲，稱「網路不實猜測」，但今（17日）吼浪工作室證實姜廣濤涉嫌刑事犯罪，遭受檢察機關處理，間接證實他已經被關了7個月。

46歲王牌配音員姜廣濤出道多年，配音代表作品有《鐵達尼號》傑克、《變形金剛》山姆、《武媚娘傳奇》李治、《仙劍奇俠傳五》姜雲凡等，還有幫吳奇隆、吳尊、劉愷威、聶遠和馮紹峰等知名男星配音；姜廣濤也是知名配音工作室「光合積木」創始人，在配音界算是王牌等級的大人物。

受害人吼浪工作室發聲，證實姜廣濤涉嫌刑事犯罪。（圖／摘自吼浪工作室微博）

曾負責人氣動畫《天官賜福》的配音團隊「吼浪工作室」，今（17日）在官方微博發聲，該公司2021年遭遇2員工宋明、王雪與外部人員姜廣濤、宋揚實施重大侵害，在第一時間試圖溝通但未果，因此在2022年報警處理；經過數個月調查，證實姜廣濤、宋明、王雪和宋揚涉嫌刑事犯罪，目前已交由檢察機關處理，他們也會配合司法機關追究其全部責任，結案前不會再回應此事件。

其實姜廣濤去年8月被發現在路邊遭警方羈押，姜廣濤公司只以姜老師因為商業經濟糾紛配合調查，強調「有關網路上的不實猜測，希望大家能夠理性判斷」；但事實是，姜廣濤2022年8月19日遭逮捕，又經兩次延長羈押期限，讓網友都傻眼，驚呼「聲音和作品留下行嗎？」、「震碎三觀」、「把聲帶捐出來可以嗎？」