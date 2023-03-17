會計研究發展基金會與中華企業評價學會17日舉辦2023企業與無形資產評價論壇，邀請評價領域產官學專家共同分享對ESG與評價相關議題的看法與經驗。冀望藉此彙整集結臺灣跨領域專家的建議，以作為監理機關及國際評價準則委員會（IVSC）制訂相關政策及準則之參考。

會研會董事長王怡心致詞。(會研會提供)

會研會董事長王怡心致詞時表示，近期成立永續準則委員會，期望能將永續的議題推及至我國的所有企業。評價準則對於我國的產業發展，尤其是在ESG及淨零減碳議題的推動上佔了一席之地，但實務上，要量化企業投入ESG或淨零減碳的努力並不容易。如何將評價準則生活化，是本會目前著重的目標。

金管會組長黃仲豪出席2023企業與無形資產評價論壇。(會研會提供)

金管會組長黃仲豪說，金管會在推動永續議題包含兩大主軸，其一為ESG資訊揭露，要求企業能以大眾熟悉的會計語言，揭露其對ESG或減碳的投入；其二為使投資者或金融機構看到ESG資訊所代表的意涵時，能影響其投資決策。評價準則在這兩大主軸都扮演了重要的角色。

中華企業評價學會理事長洪志洋在論壇上演講。(會研會提供)

中華企業評價學會理事長洪志洋演講時提到，ESG的出現是因為人類的發展已開始危害到我們生存的環境，且無法光靠政治手段或道德訴求解決，必須透過資本市場的運作來引導企業分配資源的行為，讓地球能永續生存。近年來ESG的發展，使評價目的由穩健報導轉向投資決策。評價過程中考量ESG因素，可能需參考更多非財務性資訊，並仰賴評價人員對ESG的了解及主觀調整。

本次論壇探討多項ESG的實務議題，透過各方熱烈地意見交流，讓產、官及學界的參與者皆意識到，ESG的資訊揭露仍屬不易，用以衡量ESG的指標多元且複雜，尚缺乏一致的標準，因此，對於評價準則之應用如何納入ESG資訊仍有很大的挑戰。