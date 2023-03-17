財政部昨(16日)宣布，全民普發6000元現金最快4月就會發放，屆時將有五大領取管道，本月22日就會開放登記，也引發網友討論該怎麼使用這筆錢，其中一名女網友率先發文，其他網友看到後也趨之若鶩，表示要跟上。

女網友在Dcard發文「政府普發6000怎麼用最划算？」，她表示，目前只有看到一間將來銀行有公告回饋10倍，其他銀行至今仍未公告相關紅利，所以目前暫定要存到將來戶頭，但也好奇其他若沒有要存錢的人會怎麼用，或是存在哪邊回饋更多？

不少網友看到後紛紛留言：「10倍回饋滿多的，我應該也要存在將林」、「沒意外就是將來，目前沒看到更好的選擇」、「原來將來回饋這麼多，感謝資訊，立刻去開戶」、「10倍回饋加新戶刷1688贈送500點，看來就是選將來了」。

其他人則表示：「我會貼錢拿去打九價疫苗，平常破萬花不下去XD」、「2000吃飯娛樂，4000存股」、「我選擇好好享受，包場看捍衛4，吃一頓豪華大餐」、「6000沒有很多啊，繳房租就沒了還要倒貼」、「只有想過拿去繳國民年金跟健保...」、「報稅季又要到了，你知道的」、「先給出確切日期再來討論」。