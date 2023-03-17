前立委郭正亮表示，最近有一個現象正在出現，就是民進黨和英語媒體合流，開始大內宣和大外宣，這種現像過去從未發生過，非常詭異。國民黨和民眾黨如果不能因應這個態勢，明年選舉就會處於劣勢！

郭正亮16日在其網路直播節目《亮劍台灣》指出，因為美國主導的英語世界，包括政界、媒體，因為非常反中，因此和民進黨基本論調完全合拍。英語媒體和綠媒合拍後，製造新聞的方向、塑造論述，而這種「大內宣和大外宣的合流」的現象會一直貫穿到明年總統大選。

郭正亮提到最近發生的事件，首先是斷交，凸顯民進黨政府外交困境，但重點不在於困境，重點在於民進黨怎麼「說」這個困境。

前立委郭正亮。 （資料照片）

第二就是《經濟學人》用8篇文章、10幾頁篇幅來報導台灣專題，其中的論述和民進黨太像了，但裡面有很多論點是錯誤的、偏頗的，完全複製民進黨的觀點，這很罕見，「經濟學人我看了20年，從來沒有一面倒」，郭正亮說，另外第三件事情是美國前國家安全顧問歐布萊恩日前提到摧毀台灣半導體廠。

郭正亮強調，美國主導的英語系的世界，正在跟民進黨政府合流，這會造成台灣在野黨極大的困局，國民黨和民眾黨如果不能因應這個態勢，明年選舉就會處於劣勢！