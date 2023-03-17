谷歌15日在官方網站宣布停售企業版眼鏡Glass Enterprise Edition，同時表示將持續協助谷歌眼鏡的使用者解決應用程式問題，直至9月。

谷歌並未說明停售的原因，不過如同其他科技企業，谷歌近期一直努力削減成本。

谷歌16日發布聲明稿表示，公司將持續開發其他擴增實境（AR）產品。承諾會繼續開發新方法，在產品組合提供創新擴增實境體驗。

谷歌在2013年推出首代眼鏡，最初銷售對象是針對一般大眾，不過首款產品因為價位過高、外形笨重，而且主管機關和消費者皆擔憂該裝置可能偷拍影像，或是為谷歌蒐集敏感資訊，市場反應冷淡。首版眼鏡已在2015年停售。

谷歌於是重新設計眼鏡，讓產品更像傳統眼鏡，而不是科幻電影道具，甚至與義大利眼鏡製造商合作。然而谷歌眼鏡的銷量一直沒有起色，消費者不願意花費逾1,000美元購買實用性不高的產品。

谷歌接著將目標客戶由消費者轉向企業，在2017年推出首代企業版眼鏡，瞄準製造和物流等產業。谷歌在2019年推出第二代企業版眼鏡，這是谷歌拯救眼鏡產品最後的努力，但999美元的價位依然讓人卻步。

谷歌宣布停售眼鏡正值公司致力削減成本，擔心經濟衰退的科技業者近來力行節約和裁員。谷歌母公司Alphabet 1月宣布裁減6％的人力，或1.2萬人，為公司史上規模最大的裁員。

開發智慧眼鏡產品的企業還有Snap，該公司在2016年推出具視訊拍攝功能的太陽眼鏡Spectacles，但一樣未受消費者青睞。市場傳言蘋果也在開發擴增實境眼鏡，不過至今產品仍未現身。