為提供更舒適的服務環境，新光銀行原位在台北市萬華區西園路二段131號的西園分行，喬遷至鄰近的37號擴大營業，今(17日)舉辦盛大舉行開幕典禮，由新光銀行董事長李增昌、新光金控總經理吳欣儒、全豐盛國際集團董事余世文、台北農產運銷公司董事長黃向群、新光銀行總經理李正國等，共同主持剪彩儀式及開幕慶祝茶會，共享分行喬遷開幕之喜悅。

李增昌表示，新光銀行在萬華區從信合社時代開始服務已歷史悠久，就像大家的好鄰居，西園分行原址與新址兩個地方僅差距250公尺，可提供在地客戶更為優質的服務空間，尤其萬華地區有較多的高齡長輩，新光銀行展現樂齡友善的公平待客精神，在服務動線及流程，為客戶細心著想，並透過數位科技，將傳統金融服務再升級，提供當地民眾辦理金融業務的便利性。

吳欣儒表示，新光金邁入60周年，看到銀行翻新特別有意義，也被現場的熱鬧氣氛而感動，這是紮實做自己、管理好客戶每一分錢的象徵；她還透露，這次喬遷之喜是她拿掉口罩參與的第一場公開活動，疫情解封後，期望大家能健康多外出走走，體驗銀行的服務。

李正國表示，西園分行位於台北市萬華區，這裡有很多在地的小商家、中小企業等，將提供在地化的專業服務，也鼓勵客戶開數位存摺，雖然民眾使用數位可能有