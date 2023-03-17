近期諾羅病毒肆虐，家醫科醫師黃彗倫分享病例，有一名三寶媽家中的大兒子感染諾羅，即將康復時，她不幸確診新冠隔離，只好讓老公「1打3」照顧孩子，叮囑一定要「勤洗手、分開用餐」。沒想到，老二和老么接連出現發燒、嘔吐的症狀，甚至老公也染病，直到最後才發現，老公因為偷懶，讓孩子共用杯子喝牛奶，才會害得一家人全數中鏢。

黃彗倫在節目《醫師好辣》中表示，近期諾羅病毒大流行，有一個媽媽家裡三個小孩全中鏢，就讀小一的老大某天放學回家突然嘔吐、發燒，所幸在家休養三天後逐漸好轉，未料這時媽媽感染新冠肺炎，只好將自己隔離，並將照顧小孩的重責大任全交付給老公，叮囑要勤洗手、分開用餐。

讓人意外的是，老大才康復沒兩天，就讀幼稚園的老二竟也出現發燒、嘔吐的情況，再過兩天，老公和老么跟著上吐下瀉，媽媽雖然崩潰，也只能拖著病體照顧家人，同時也不解，為何勤洗手、分開用餐，孩子仍然接連生病。最後，這名媽媽得出結論，「男人做家事不一樣」，雖然三個孩子分開吃飯，老公卻因為懶得洗杯子，將老大喝牛奶的杯子接續拿給老二、老么使用，才釀成大禍。

黃彗倫指出，諾羅病毒具有高傳染力，患者的嘔吐物也要特別小心，只要病毒接觸到口腔、鼻腔、眼睛黏膜都有可能入侵人體，「只有100隻病毒，就會致病」，且發病時間僅短短一、兩天。黃彗倫強調，患者在康復後的三天都還有傳染力，仍需和家人隔離，此外，噴灑酒精無法有效消滅諾羅病毒，務必要勤用肥皂洗淨雙手。