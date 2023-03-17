大陸短影音平台內容洗腦、有趣，但除了被擔心有資安疑慮，近來更因網路神曲《黑桃A》被老師拿去幼稚園帶動唱，因歌詞涉及夜店裡的糜爛生活，受到家長抗議，對此，網紅潔哥曾發表意見稱「與其禁止不如引導正確的觀念」，引起媒體報導，卻被網友曲解成支持小孩使用平台，讓她感嘆：「原來帶風向真的很簡單。」

日前潔哥發文指出小孩無可避免接觸網路神曲，更何況在她這代的家長認為小孩使用網路會荒廢課業，結果後來出現網紅、遊戲實況主等職業，而且收入還很高，因此她認為「與其禁止不如引導正確的觀念，未來世界會再怎麼變化我們跟上就是了」，並說道：「我可不想變成小孩口中陳舊不知潮流的媽媽。」

沒想到這篇文章登上媒體報導後，許多網友只看標題就說她都給小孩看平台，但原意並非如此，她17日再度發文分享教育小孩的方式，除了允許小孩看卡通，也會給小孩看5至10分鐘的貓狗影片，見到她用手機回覆工作訊息，還會撒嬌：「媽媽陪我」，至於外出吃飯時，雖然會動、會吵，但不會吵著看影片。

潔哥表示女兒愛看繪本，自己常說故事給女兒聽，還會針對內容改編進行機會教育，像《白雪公主》就會說：「妳看！就是她亂吃別人的東西然後中毒，幸好有人救她」，或者唱《兩隻老虎》就會說：「沒有尾巴或是耳朵一點都不奇怪，因為每個人本來都不會長得一樣」。她表示不曉得教得好不好，但已經盡了全力，並且重申如果孩子長大出現任何流行事物，她會跟上並引導對或錯，盼小孩成為幽默風趣、懂事非的人。