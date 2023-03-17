民眾黨主席柯文哲訪美之旅尚未展開，黨內台商事務委員會下周便已安排訪陸行程，提前為柯6月訪陸計畫布局，外傳曾為柯左右手的前立委蔡壁如將率團會見國台辦主任宋濤，但蔡壁如否認此事，僅稱確實有大學邀請演講，但因時機敏感，沒有訪陸規畫。

柯文哲向來主張兩岸應有對話管道，認為「一家親」總比「一家仇」好，民眾黨外交白皮書也明確表示要朝「兩岸和平台灣自主」的方向前進，還曾提出「強國等距」的想法，要和中美保持平衡關係。

民眾黨祕書長周台竹16日證實，張凱鈞下周確實有率台商事務委員會成員訪陸的行程，但強調不是黨中央指派。

據悉，下周訪陸成員中，除了曾任廣東物聯網園區執行長、台灣一帶一路協會廣東中山分會長的民眾黨台商事務委員會張凱鈞，民眾黨中評委、宜蘭縣黨部主委李偉華，甫從上海會見台辦副主任李驍東的柯高中同學、眾望關懷基金會董事長李文宗，還有蔡壁如的角色在。

據指出，黨內對柯赴陸正反意見都有，主因是擔心沒見到大陸要角又被抹紅，失去訪問意義，但在陸方願意派人會見後，柯便指派李文宗、張凱鈞率團出行，蔡壁如知情後主動請纓，由於她曾被視為「柯心腹」，即便柯未親自訪陸，蔡的出現，也讓此行更具代表性，更被黨內解讀是爭取柯信任的最後一搏。

不過，蔡壁如對此否認，稱沒有要訪陸，原先本周有一些大學邀請學術演講，但考量到時機敏感，自己也有一些其他安排，因此沒有訪陸的規畫，與張凱鈞下周的訪問並不相同，她也沒有參與台商委員會，所以也不會參與訪陸團。

值得注意的是，由於宋濤曾喊出要在九二共識下，與台灣「有識之士」溝通協商，宋濤此次與民眾黨台商事務委員會的會面談話內容，也勢必成為外界矚目焦點。