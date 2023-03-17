華爾街見聞引述寧德時代指出，公司擬推進綜合成本更低的鈉離子電池產業化，推廣巧克力換電推進人民幣（下同）10萬～20萬元車型產品更具競爭力等。

寧德時代表示，2023年鈉離子電池的供應鏈將更加成熟，今年鈉離子電池和M3P預計都將實現產業化，具體規模取決於客戶專案進展情況。

此外，寧德時代江西鋰資源專案正在按計畫推進中，預計今年將實現量產。同時，公司目前已持有斯諾威公司100％股權。

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