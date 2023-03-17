台東一名37歲男子阿建（化名）與A女為師生關係，便多次傳送騷擾訊息稱，「老婆大人」、「快回家幫我生小孩吧」等語，讓A女嚇得報警處理。台東地院審結，依跟蹤騷擾罪，判處阿建拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，阿建與女子A為師生關係，但阿建於2022年6月間頻繁傳訊息、打電話給A女，內容包括，「老婆大人午安」、「可以請老婆大人回家了嗎？」、「我想讓A做我的女人、做我的太太」、「我想讓A幫我生小孩」、「如果能和A在一起，對我來說，又有點夢幻」、「我養你」等語，還傳送多個親吻、擁抱的貼圖，讓A女嚇得報警處理。

對此，阿建接受偵訊時，坦承騷擾A女，檢察官核對A女的證述及通話紀錄、通訊軟體對話紀錄截圖等證據，認為阿建的自白與事實相符，堪認罪嫌，依法將阿建提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

台東地院審理時，法官認為，阿建為成年人，卻不以理性方式追求A女，只為了滿足個人慾望，在違反A女意願的情況下，反覆做出騷擾及接近A女的行為，使得A女在惶恐下度日，行為實屬不該，考量阿建坦承犯行，態度尚可等一切情狀，依跟蹤騷擾罪，判處阿建拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。