華爾街見聞報導，近日微軟、谷歌、商湯科技、百度等中外科企均推出新的GPT應用，尤其是15日微軟支持的OpenAI推出的GPT-4，以及百度16日推出的「文心一言」，再度引爆市場與業界對AI的關注與討論熱情，帶動陸港股市的GPT概念股連日走揚，百度港股17日盤中更大漲16％。

GPT也引發大陸網科業者的高度興趣，成為最熱門的談資。對於當前火爆的AI浪潮，華為總裁任正非17日在「難題揭榜」火花獎獲獎者及出題專家座談會上發表講話時表示，未來在AI大模型上會風起雲湧，不會是只有微軟一家。

任正非指出，人工智慧軟體平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2％，98％都是對工業社會、農業社會的促進，AI服務普及需要5G的連接。他說：「ChatGPT對我們的機會是什麼？它會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣華為的產品就有市場需求。」

以線上教育聞名的新東方創辦人俞敏洪更直言，「企業家沒玩過ChatGPT，沒資格談新科技發展。」他強調，企業家的年齡不是問題，思維僵化、不接受新鮮事物才是問題。