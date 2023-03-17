家大業大傳承紛爭也愈大。信託公會秘書長呂蕙容表示，信託公會在金管會信託2.0政策下，順應社會需求，規劃出家族信託四種服務模式，並推出「家族信託規劃顧問師」與「高齡金融規劃顧問師」兩種信託專業能力認證制度，培養台灣本土的信託規劃服務人才，引導信託業為企業與民眾提供量身訂作的信託業務，因應高齡社會需求，也可避免掉許多家族紛爭。

為持續推動家族信託業務，信託公會17日以「善用信託機制化解家業傳承紛爭」為題於台中福華飯店舉辦研討會，本次除邀請信託業者參與外，並洽邀對家業傳承規劃有興趣的上市櫃企業董事、監察人或信託業客戶共同參加，從分析家業紛爭類型與關鍵原因的角度切入，期能為國內企業永續經營及傳承之道找出解方。

三信商銀董事長廖松岳表示，中部地區有數萬家中小型企業，其中製造、機械、精密科技、五金配組件等行業，形成產業供應鏈，這些企業的第一代，經過一輩子的努力打拚之後，都面臨了接班問題，常有新聞報導，第一代企業家，因為沒有妥善規劃好家族傳承，而造成後代子孫的紛爭，甚至不惜對薄公堂，除了親人變仇人外，還把第一代辛苦建立的龐大家業，讓外人整碗拿走，實在令人婉惜。

三信商銀在台中為在地中小型企業提供最有溫度的信託服務；近幾年也感受到客戶需求，所以17日邀請台中當地企業客戶共同參加，希望能協助第一代企業家，將企業股權或財產，能順利傳承到後代子孫，並且按照第一代訂的「家規或家族憲章」，讓子孫遵循，達到家族財富傳承目的。

呂蕙容表示，考量民眾對家庭財產傳承有不同階段與程度的需求，所以公會提供辦理家族信託規劃的四種模式，由簡入繁分別為：簡單、普通、複雜及完整；簡單模式適於單次傳承，可運用的信託商品，包括子女結婚教育保障信託、有價證券孳息他益信託、股權控管信託、保險金信託、遺囑信託（遺囑代用信託）等，讓民眾可依不同需求達到財產傳承與規劃的目的。

至於普通、複雜及完整等模式，則考量能與我國現行制度接軌的方式，建議先以家族財產設立閉鎖性股份有限公司，再結合信託，以閉鎖性股份有限公司為委託人及受益人，設立自益信託管理家族財產，就能達到財富傳承、資產隔離、防止家族股權旁落等家族信託的核心功能。除了家族傳承規劃，信託業也可一併規劃企業主及家庭成員個別需要的信託服務，例如企業主自己的安養信託，照顧後代的保險金信託等。

信託制度源於歐美，而歐美行之有年的「家族信託管理」制度，是奠基在家族成員都有一個共同價值信仰為前提，而家族的共同價值信仰，則是這些百年家族一年又一年、一代又一代去形成的。

目前台灣家族企業也要走向永續經營這條道路，除了制定「家族憲法」，成立「家族議會」，建置「家族辦公室」的制度，在這些制度的背後，家族價值更是一切的基礎。呂蕙容進一步點出，家族信託業務若要伴隨企業永續經營、傳承數代，達到股權管理、財富管理、接班人計畫、家族治理等進階功能，建立企業文化與價值則是更需要關注培養的重要基礎。

研討會講師信託公會組長張大為完整介紹公會規劃的四種家族信託模式與搭配的不同商品，可涵蓋多數民眾在財產傳承的信託需求；大有家族辦公室主持人會計師黃鴻隆提到台灣可行的家族管理機制與流程，並以國外傳承接班的個案為例，點出在做傳承規劃上該認清的事實與糾爭處理該注意的重點。

信託公會表示，在高齡社會趨勢下，個人與企業在財產傳承的各種需求將慢慢浮現，本場研討會在台中舉辦，吸引中台灣關心家族傳承與退休安養的隱形冠軍企業董監事，以及具備顧問師資格的專業人士與信託業先進，了解家族信託規劃與紛爭處理的核心，相信可讓信託業建構更完整的家族信託服務，為台灣企業永續傳承盡一份心力。