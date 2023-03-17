大車隊（2640）今（17）日董事會通過去（2022）年財報，營業利益4.92億元、年增49％，即使因認列商譽減損影響業外損失逾0.48億元，獲利3.56億元、年增46％，仍雙創新高，每股盈餘6元，擬配息5元。

55688集團董座林村田表示，集團透過大數據、AI挖掘用戶需求，開放平台及場域，廣邀策略合作夥伴，同時提供消費者更便利的生活體驗，有助55688 APP用戶黏著度與帶動生活媒合平台增長，邁向「新生活服務生態圈」，預期今年營運再上層樓。

台灣大車隊旗下計程車車輛數由2.2萬台增至2.3萬台，市占25％穩居龍頭，其中多元計程車超過6,000台。大車隊深耕企業客戶多年，擁有全台1.35萬家以上合作企業商家與大型實體排班點，載客規模達8,000萬趟次，更首創「AI熱點」降低空車率及增加媒合成功率，除創造司機離峰時段的趟次（任務數），也增加司機收入與對平台黏著度。且持續推出全齡化出行服務，滿足親子、商務、銀髮和跨齡等用戶移動需求。

在子公司方面，金讚汽車保修專注底盤及輪胎保修，全台有13家社區型維修廠，並持續增加據點；全球快遞是專業第三方物流平台，主營商務快遞、EC電商快遞、新零售（O2O），投入微倉及車隊的建置。上述二家子公司雖然在去年虧損，但今年起透過據點增加，逐漸達到規模經濟。

大車隊目前平台用戶規模達680萬名，支付工具達32種，隨著新用戶增加，以發展Super App為目標，整合、推出生活服務（代駕、居家清潔、購物、旅遊訂房、洗衣等），延續車隊管理模式，與專業勞務提供者合作，帶給客戶一致、標準化的體驗是55688平台的優勢。