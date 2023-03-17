「不老男神」男星林志穎去（2022）年7月發生自撞車禍，一度傳出長時間臥病在床肌肉流失暴瘦10公斤，返家休養復健，從社群上也透露年後復工。林志穎今（17）日驚喜現身建案工地現場，還與勞工兄弟們、阿姨親切合照，他更能舉起受傷右手，整個人狀態精神飽滿有活力。

林志穎今日與弟弟林志鑫到台北朱崙街建案巡工地，提到在一年多的時間下來，此建案從開工拜拜到現在已經蓋到3樓，多虧所有工作人員的辛勞；林志穎也展現超強親和力，與勞工兄弟們合照，其中還有他主動拿著手機和阿姨的自拍，甚至是舉起因自撞車禍受傷的右手，看起來復原狀況相當好。

林志穎巡工地時，親切地與工地阿姨自拍合照。（圖／摘自林志穎IG）

其實林志穎去年車禍後，造成右手肩膀肱骨粉碎性骨折、顱內出血、輕微腦震盪和右側氣血胸，在經歷手術加上復健，才重新回到大眾面前；而粉絲從林志穎車禍後，就很關心他的復原狀況，如今看到他能輕鬆舉起受傷右手，都非常替他開心，「看來快完全恢復了，最帥氣的工頭」、「辛苦了，要注意安全」。

上個（2）月林志穎為代言商品出席春酒，他當時透露自己身體恢復70%，仍在努力復健和調養身體。