美國一架死神無人機14日在黑海上空，遭俄羅斯蘇愷-27戰鬥機攔截灑油。美軍稱俄機撞到無人機螺旋槳，導致無人機無法操控飛行，只好讓其墜入黑海。前立委郭正亮認為，是俄羅斯蘇愷-27灑油滲入美軍無人機引擎，因而讓它發生故障而掉下。

郭正亮17日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，俄羅斯可能要讓油滲入無人機引擎，讓無人機發生故障，然後就掉下去了。美國在無人機掉下的瞬間，把檔案全部刪掉，絕對不是美國自己讓它墜落的。郭正亮猜測，可能是無人機的引擎不能操作，因引擎故障，飛不動了。

郭正亮接著表示，俄機不可能撞無人機後部螺旋槳，這樣對蘇愷-27太危險了，因此就要讓無人機故障，俄羅斯也是要避免交戰的動作。上次美無人機飛到伊朗，就被伊朗打下來，結果美國也不敢對伊朗發動戰爭，可是會被認為是交戰動作。

郭正亮指出，俄羅斯比較謹慎，本來使用機關槍，就可以把美國無人機打掉。後來俄羅斯可能對準無人機的引擎部位，不然怎會用灑油，這一招很厲害；而且兩架蘇愷-27都安全返航，俄羅斯國防部長紹伊古還頒獎給飛行員，稱「俄羅斯英雄」。