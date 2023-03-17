屏東海生館指出，每年4至9月期間的限定「夜巡海生館」活動，都帶給遊客深刻難忘的經歷，讓大家化身為夜巡者參加「潮海派對」。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館指出，每年4至9月期間的限定「夜巡海生館」活動，都帶給遊客深刻難忘的經歷，讓大家化身為夜巡者參加「潮海派對」。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

隨著落山風逐漸停歇，也宣告著屏東海生館夜間限定體驗活動「夜巡海生館」即將拉開序幕，除帶領遊客日間深度導覽台灣水域館外，當夜幕壟罩時還要一探海洋裡的萬家燈火，並走出海生館前往岸邊、跟著潮間帶譜出的夜曲擺動，這款4至9月間的限定行程即日起開放報名。

屏東海生館指出，每年4至9月期間的限定「夜巡海生館」活動，都帶給遊客深刻難忘的經歷，讓大家化身為夜巡者參加「潮海派對」，走訪溪流、水庫以及大洋，伴隨暮色蔓延，潛入另一個世界，透過輕鬆有趣的解說，窺探珊瑚散發著因體內螢光蛋白吸收光線後釋放絢麗的螢光，以及其他館內生物們的夜生活。

遊客除可親自走訪潮間帶的萬家燈火外，還要小心翼翼穿過布滿馬鞍藤等海濱植物的沙灘，耳邊不時傳來寄居蟹、螃蟹沙沙的腳步聲，以及呱呱蛙鳴聲的聽覺饗宴，而映入眼簾的是在夜間依然生機盎然的潮間帶與浪濤衝擊岸邊礁岩的拍打聲，此時正是許多薯鰻與伸長觸手的海參等夜行性生物開始外出覓食的時刻。

海生館表示，「夜巡海生館」讓遊客不再侷限於展示缸前，海生館將帶領夜巡者們走入夜幕低垂下的潮間帶，不同於白天在烈日曝曬下，許多生物躲在岩縫中休息的靜謐，到了夜晚小小住民們紛紛出來活動，還有緩慢移動的海兔旁不時有疾如閃電的魚兒們游過，以及可愛的小烏賊、自由穿梭鋒利礁石間的䲁等各式各樣潮間帶住民蠢蠢欲動。

海生館說，跟著導覽員的腳步在礁岩間緩慢跋涉，仔細探索豐富精采的潮間帶生態，近距離觀察神出鬼沒、令人驚豔的潮間帶生物，「夜巡海生館」即日起開放報名，歡迎至海生館經營團隊海景公司官網了解更多活動詳情及介紹，或是撥打報名專線08-8825678立即預約安排一場無與倫比的海洋探險之旅。