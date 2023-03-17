當中有將近半數、約1,430億美元是流向被聯邦存款保險公司（FDIC）接管、並對其設立控股公司的矽谷與標誌銀行。這兩家銀行的控股公司將以債券為擔保品，把取得的貸款用來支付未投保的存戶。

其他近1,650億美元資金則是被其他銀行用來籌措現金，以因應存戶提款。許多大型銀行像是美國銀行指出，自從矽谷銀行倒閉後，它們陸續獲得從其他小型銀行流入的資金。

在這1,650億美元資金中，有1,530億美元是銀行經由Fed現有的緊急貸款計畫，也就是外界所稱的「貼現窗口」取得，該金額已超越2008年金融海嘯時期的1,110億美元，創下該計畫啟動以來的歷史新高。

凱投宏觀北美經濟學家雅許沃斯（Paul Ashworth）表示，貼現窗口借出的融通金額激增，凸顯美國金融系統正處於嚴重危機，這將對實質經濟造成明顯的漣漪效應。

另外Fed在周日成立的銀行定期融資計畫（Bank Term Funding Program, BTFP），也借出119億美元資金，該機制讓銀行可以應付存戶提款，而不用被迫出售資產。摩根大通預估，作為最新的緊急資金融通機制，它最終向美國金融系統挹注的流動性資金上限約為2兆美元。

累計Fed在過去一周的資產負債總額共增加2,970億美元到8.64兆美元。這也使得它在去年藉由量化緊縮來縮減其龐大資產的努力已經功虧一簣。

在此情況下，外界也預測Fed在下周決策會議將暫緩激進升息腳步。根據芝商所Fedwatch tool最新數據顯示，交易商目前押注Fed下周升息1碼的機率將近85％、按兵不動為15.1％、至於押注2碼的機率則是降至零。

市場估下周升息1碼機率高。