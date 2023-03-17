瑞士信貸爆危機，瑞士央行出手援助後，台股由電子股領軍，金融、傳產股助陣，盤中大漲200多點，台積電也順利填息，終場大漲231點、收在1萬5452點；金融危機連環爆，指數震盪如大怒神，新光銀行總經理李正國表示，金融市場震盪是短期現象，有瑞士政府融通、支持，瑞信非雷曼翻版，不會演變成金融風暴。

李正國表示，瑞信危機不是雷曼的翻版，因為兩者不太相同，專家評論，瑞信流動性指標、資本適足率都沒有問題，加上瑞士央行願意融通、出手援助，只要瑞信流動性不出問題，應該能安全度過危機。

安聯投信認為，升息循環來到尾聲，伴隨通膨壓力與就業數字等多面向考量，美國聯準會態度鷹鴿不定，加上近期發生歐美金融業等事件，讓全球股債市場波動均加大。

針對台股盤勢走勢，安聯投信台股團隊表示，受到聯準會鷹鴿態度不定所牽動市場氛圍的變化、市場預期落差，加上歐美金融業事件干擾所致；但若觀察半導體等電子產業，近期走勢相對強勢，並未受市場雜音太多影響。