消息人士透露，瑞銀與瑞信皆反對雙方強制合併。瑞銀傾向專注於自身以財富管理為主的策略，不願涉入與瑞信相關的風險。瑞信對於此事同樣抱持抗拒態度。
摩根大通分析師16日發布報告指出，瑞信陷入財務困境，未來可能面臨三種情況：部分被收歸國有、分拆事業或遭到收購。其中以被同業收購機率最高。
瑞士央行決定提供逾500億瑞士法郎的貸款，令瑞士信貸銀行暫時度過大股東不願注資引發的信心危機，但這依然無法消除分析師對於該公司客戶流失與獲利前景黯淡的擔憂。據外媒報導，瑞信不願與規模更大的瑞銀集團（UBS）合併，寄望央行金援能為他們爭取到更多重振營運的時間。
消息人士透露，瑞銀與瑞信皆反對雙方強制合併。瑞銀傾向專注於自身以財富管理為主的策略，不願涉入與瑞信相關的風險。瑞信對於此事同樣抱持抗拒態度。
摩根大通分析師16日發布報告指出，瑞信陷入財務困境，未來可能面臨三種情況：部分被收歸國有、分拆事業或遭到收購。其中以被同業收購機率最高。
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