消息人士透露，瑞銀與瑞信皆反對雙方強制合併。瑞銀傾向專注於自身以財富管理為主的策略，不願涉入與瑞信相關的風險。瑞信對於此事同樣抱持抗拒態度。

摩根大通分析師16日發布報告指出，瑞信陷入財務困境，未來可能面臨三種情況：部分被收歸國有、分拆事業或遭到收購。其中以被同業收購機率最高。