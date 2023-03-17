荷蘭海牙國際刑事法院（International Criminal court）今天發布了一份逮捕令，指控俄羅斯總統普丁對烏克蘭發動野蠻入侵負有責任。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，國際刑事法院指控普丁負有俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的戰爭罪行責任。並稱：「全球目睹普丁的士兵向公寓大樓發射飛彈、折磨平民並槍殺他們，還有系統性地強姦婦女和女孩。」

報導稱，男女老少無差別被俄羅斯士兵處決，他們的屍體被扔進事先挖好的深溝裡，最年輕的受害者是一名14歲的男孩。在烏克蘭至少造成7000名平民喪生，近800萬烏克蘭人逃往歐洲各國，這場戰爭造成的痛苦和不分青紅皂白的殺戮已經讓全球感到震驚。

報導稱，自10月以來，俄羅斯軍隊也多次瞄準烏克蘭的能源基礎設施，讓城市陷入黑暗，數百萬人在嚴寒的冬季無法取暖。在戰爭初期，俄羅斯軍隊被迫從烏克蘭各城鎮撤退，但隨著他們的撤退，他們對平民犯下的戰爭罪行變得越來越清楚。自3月以來，大量的墓穴中充滿了成千上萬的平民遺體，許多人的手被綁在背後，還有在基輔和哈爾科夫地區的解放區域發現了酷刑室，包括布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）和伊久姆（Izium）等城市。