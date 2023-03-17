副總統兼民進黨主席賴清德15日到中央黨部登記黨內總統初選，並稱「此時此刻，我們都是台灣隊，『Team Taiwan，挺台灣』，讓我們一起加油，讓台灣成為民主世界的MVP。」對此，資深媒體人單厚之認為，賴清德的貧乏、空洞、只剩台灣牌可以打，不過，賴清德好歹還有「台灣牌」可以打，國民黨的候選人呢？年底又有什麼牌可以打？

單厚之在《美麗島電子報》撰文指出，賴清德在黨內登記總統初選時喊「Team Taiwan，挺台灣」，很明顯的，賴清德還是主打「台灣牌」，但對照台灣社會目前的需求和氛圍，賴清德的參選聲明如此貧乏、空洞，頗令人失望。

單厚之認為，國家定位當然是總統大選的重要議題，但總統大選只剩下國家認同一個議題，不但可悲、也是民主的失敗。

單厚之質疑，而賴清德的參選宣言只剩台灣牌，當然也是可悲的，且貧乏空洞，不過，賴清德好歹還有「台灣牌」可以打，國民黨的候選人呢？年底又有什麼牌可以打？