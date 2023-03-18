英國王室近幾年因哈利梅根出走迸發裂痕，哈利王子出版自傳《備胎》令裂痕更加明顯。黛安娜王妃生前的管家認為，唯有儲妃凱特（Kate Middleton）能夠拴牢王室免於分崩離析，王室的未來「仰仗於她」。

柏瑞爾（Paul Burrell）今年64歲，曾任黛妃的管家十多年，這份工作在黛妃1997年因車禍喪命結束。他接受《鏡報》訪問時直言：「凱特處於一個不可思議的位置，實際上一切都得靠她，未來也仰仗於她，這是極大的責任，因為倘若她決心不要這段婚姻，我認為，這會讓王室整個垮掉。」

柏瑞爾還說，王室的一切「都靠凱特穩住，未來也仰賴她打基礎以求穩固，這真是不可思議」。

英國威爾斯王妃日前造訪愛爾蘭衛隊第一營，著軍裝現身。

柏瑞爾進一步拿凱特與已故黛妃相比，直言兩人有相似之處：「我還是管家的時候，王室的未來似乎繫於黛妃身上，當年她是我們未來的王后。現在，我們觀察當今威爾斯王妃，她扮演黛妃當年的角色，嫁給王儲為妻，整個君主體制傳承到了她手裡。這可不是什麼令人羨慕的位子。」

柏瑞爾日前也對即將於5月6日舉行的英王加冕大典表達看法。他認為，哈利王子會單獨出席，他的妻子梅根「膽量不夠，也不夠堅強」；英王查爾斯三世向這對脫離王室的兒子媳婦發出加冕典禮的邀請函，「在道德層面占了上風」。

哈利王子與梅根尚未決定是否出席英王加冕大典。（資料照／美聯社）

柏瑞爾說，倘若哈利、梅根果真應邀出席大典，「他們會很十分不自在，尤其梅根，這兩個人準備好要面現實了嗎？」

柏瑞爾強調：「我認為梅根不夠勇敢也不夠堅強，她要面對的是一整個她出於自私而欺騙背叛的家族。」他認為哈利可能會單獨出席，梅根只會告訴哈利她無法陪在他身邊。

柏瑞爾還說，英王已把一記好球發到哈梅的場子裡，倘若哈利果真出席，屆時眼見「原本屬於親媽的位置」站的卻是卡蜜拉王后，他肯定很難受。