國民黨選策會名單，引發黨內外的質疑，新北市長侯友宜更罕見在臉書開炮；國民黨主席朱立倫表示，正在調整名單，預計送下周三的中常會通過。前立委沈富雄則建議，王育敏、柯志恩、謝龍介、蘇清泉等9人，更嗆朱立倫如果不趕快回頭，他就從今天起罵到明年1月13日。

針對國民黨選策會，沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，我們一定要幫這個昏庸的主席處理這件事情，不然國民黨就死定了，比如把選策會擱置，中常會下個禮拜就不處理這事。

沈富雄接著表示，朱立倫稱選策會的目的，是要處理艱困選區，總要給他樓梯下，選策會這一件事情就不處理、擱置，再加一個「艱困選區選舉策略委員會」，這樣總可以吧。

沈富雄建議，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等這4個這次參選縣市長的王育敏、柯志恩、謝龍介、蘇清泉，還有這4個縣市九合一選舉裡最高票的議員，加起來共8個，再加秘書長黃健庭9個就好了，才會讓人家覺得，有在檢討，不過若有別的方法也可以。

沈富雄點出，這些都是最新的民意，比較年輕、也比較知道當地的脈絡，總是可以給大家一個交代。朱立倫如果沒有這樣改，這樣私心自用、他嗆，如果朱立倫不趕快回頭，他就從今天起罵到明年1月13日。