躲過2022年罷免案的台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委「Freddy」林昶佐，17日宣布因為家庭成員發現罹患罕見疾病，恢復不如期待，決定2024不競選連任。媒體人黃揚明表示，「罷免魔咒」來了！前立委陳柏惟傳出可能換選區挑戰國民黨立委江啟臣，「立委罷免魔咒」不知會不會持續發威？

黃揚明17日在臉書粉專表示，林昶佐宣布不競選連任後，政壇浮現了新魔咒：「罷免魔咒」！

黃揚明接著指出，第7屆立委實施單一選區後，共有4位區域立委被提議罷免，並且進入投票階段，分別是蔡正元、黃國昌、陳柏惟以及林昶佐。蔡正元、黃國昌、林昶佐等3人罷免案沒通過，除了蔡正元是在2012年當選時就已宣布不再連任，黃國昌和林昶佐都是在罷免投票結束1年以後，宣布不競選連任。後來黃國昌名列時力第10屆立委不分區名單的第4名，但並未當選。

黃揚明指出，我國唯一一位被罷免成功的陳柏惟，因為傳出他可能換選區挑戰國民黨立委江啟臣，連任與否結果還沒揭曉。這個「立委罷免魔咒」會不會持續發威？繼續看下去！