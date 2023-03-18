即使是親戚家人，也可能為了金錢產生糾紛。中國江西省赣州市有一名男子，過去買了彩券中了800萬人民幣（約3600萬新台幣），當時因為工作忙碌，便請表弟代替領獎，沒想到表弟竟獨吞獎金，被一狀告上法院，判決結果曝光。

據悉，男子2021年12月買了一張彩券，中了一等獎，原本打算和表弟一同去領獎，但因為疫情防控需要，只允許一人領獎，於是委託表弟代領，殊不知獎金入帳後，表弟卻將帳戶的119萬人民幣占有，遭到男子提告。

經過法院審理，判表弟需歸還共計120萬人民幣，但執行立案後，表弟仍不履行還款義務，因此法院依法對其採取司法拘留強制措施，最後由家屬代為履行還款義務，當場付清120萬人民幣。由於表弟以隱藏轉移財產方式，來逃避執行，該行為涉嫌犯罪，已移送警察機關偵查。

消息一出，引發熱烈討論，不少網友砲轟：「這表弟，我也是服」、「什麼破表弟啊」，不過也有人好奇，為何不自己去領獎，「這等好事還讓別人去做」、「疫情原因只能一個人領獎，那麼自己不去，讓表弟去，我還是無法理解的。難道這個表哥當時是檢測陽性，被隔離了？」

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