根據《財訊》報導，曾被《富比世》譽為年度全美最佳銀行的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）在3月9日因前1日公告交易債券巨虧、籌資失敗，引發恐慌性擠兌，不僅母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group，SIVB）股價單日崩跌逾60%，美國主要金融股亦遭連累全線跳水，4大銀行市值蒸發524億美元；費城銀行指數暴跌7.7%。

3月10日中午，矽谷銀行被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，成為2008年金融海嘯後最大規模的金融危機事件。

《財訊》報導指出，全美排名第16大的矽谷銀行今年正好滿40年，以地緣之便服務矽谷新創獨角獸與創投，發展出特殊利基，去年每股盈餘25.35美元，銀行總資產為2090億美元，存款總額為1757億美元。今年3月以前，富國銀行、高盛、巴克萊等投資機構，都還以每股300美元以上的目標價喊進矽谷銀行。

沒想到，3月8日的籌資公告卻顯示，矽谷銀行的流動性極其吃緊，加上3月8日剛發生加密友好銀行Silvergate倒閉清算，再次引發矽谷創投教父Peter Thiel與幣圈新創等法人圈的不信任；擠兌48小時後，矽谷銀行也走上被政府接管的不歸路。

中信金總經理陳佳文指出，這次矽谷銀行風暴核心，是沒有做好流動性風險控管。由於其授信對象集中於新創獨角獸，過去資金寬鬆時期，巨額輪募資此起彼落，週期都很快，矽谷銀行自恃客戶夠多、現金流夠強，就敢收受許多短期存款，並將之轉投資於MBS等長期性證券商品，獲取高利差，以至於持有至到期科目金融資產比重高達4成，遠高於同業20%的水準。

然而，《財訊》發現，當去年美國暴力升息，長短天期債券殖利率倒掛後，矽谷銀行卻調整不及，不僅長債面臨帳面跌價損失，短期支出卻一直墊高，才因資產負債錯配而陷入困境。

矽谷銀行因擠兌遭接管到底影響會有多大？至少有4個面向可以觀察。首先，凱投宏觀（Capital Economics）分析，矽谷銀行爆雷，顯示銀行管理和提升因應融資壓力的免疫能力至關重要，「目前看來矽谷銀行的垮台很獨特，可能不會引發廣泛的金融蔓延，但卻是一個很及時的提醒。當聯準會過於專注於以升息抑制通膨時，不管對實體經濟還是金融體系都可能引發不利的反饋循環，進而發展為硬著陸。」