一項歷時長達85年的哈佛大學研究顯示，退休人士生活中的最大挑戰並不是時間太多或失去生活目標，而是懷念工作中認識的人和社交生活。

美國CNBC報導，1938年，哈佛大學展開一項探究什麼讓人類生活快樂的研究，這項研究持續追蹤、訪問全球724名受訪者的生活至今，每兩年調查一次。

當受訪者邁入中老年後，研究人員也開始了解他們的退休生活，根據他們的回答，令人意外的是，這些退休人士面臨的最大挑戰竟然不是生活失去重心、財務問題、健康問題等，也不是懷念工作，他們最懷念的是工作中認識的人，不能複製長久以來在工作中支撐他們的社會關係成為最大挑戰。

其中一名工作50年的退休醫生表示，自己絕對不懷念工作本身，但相當懷念那些人和情誼。高中退休老師德馬科（Leo DeMarco）說，退休後他發現很難與同事保持聯絡，他說與人交談讓他得到精神上的支持，他也樂於助人習得一技之長。

■重拾興趣可能不夠

對許多人來說，工作可能是我們感覺自己最受重視的地方，基恩（Henry Keane）在工廠改組、被迫突然退休後開始到非營利組織擔任志工，他也重拾興趣，重新裝修傢具、滑雪，但他仍覺得少了些什麼，65歲的他受訪時表示「我需要工作」，他說退休後才意識到喜歡和人在一起。

■要愉快的退休生活，現在就開始投資人際關係

基恩的經驗顯示，還在工作時，人們經常籠罩在財務擔憂及期限壓力下，而忽略了工作關係的重要性。

報導指出，要建立更有意義的連結，可以問自己以下幾個問題：

◎我最享受和哪些人一起工作？他們為何對我來說是重要的？我欣賞他們嗎？

◎我最懷念、最希望有哪種更多的連結？我如何達成目標？

◎我想更深入認識哪些人？我如何和他們打成一片？

◎如果我和同事有摩擦，我如何緩和衝突？

◎哪些人和我不一樣（包括想法、背景及專業領域）？我能從他們身上學到什麼？

在工作結束的一天可以觀察一下當天的經歷如何影響自己，是否可以做出小改變？研究受訪者、前大學教職員芙龍德（Ellen Freund）透露，當她回首工作生涯時，真心希望自己當年更關注身邊的人而非面臨的問題，「我愛我的工作，但我想我是一個比較難搞、沒耐心的老闆...我希望我能更認識每一個人。」