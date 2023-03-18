台東一名37歲男老師小志（化名）為追求心儀的女學生，在2個月內瘋狂打電話、傳訊給對方，甚至到對方職場堵人，質問「為什麼封鎖我」，事後又傳訊示愛「想讓妳幫我生小孩」，嚇到女學生報警處理；法官依犯跟蹤騷擾罪，判處小志拘役50日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，小志與成年女子A女為師生關係，小志為追求A女，於去年6月間撥打A女電話質問為何封鎖自己，接著2度跑到A女工作地點堵人，甚至跑到診所借電話打給對方，稱：「想與你見面、為什麼封鎖我、為什麼不見我」等語。

同年7月，小志又以通訊軟體LINE傳送：「老婆大人午安」、「可以請老婆大人回家了嗎？」、「我想讓妳做我的女人、做我的太太」、「我想讓妳幫我生小孩」、「我養你」、「回家了，老婆，不要讓我整天在外面找你」、「真的真的很愛你」等語，並傳送多個親吻擁抱之貼圖給A女，嚇到A女報警處理。

法官審酌小志不思以理性方式追求告訴人A女，竟為滿足自身私慾，違反A女意願，反覆對其為騷擾或接近等行為，使A女在惶恐下度日，其行為實屬不該；考量其犯後坦承犯行，態度尚可，法官依犯跟蹤騷擾罪，判處小志拘役50日，得易科罰金，可上訴。