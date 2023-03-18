近年房價快速飆漲，去年第四季全台平均房價來到1225萬，比2012十年前的936萬增加289萬，相當於70個月的平均薪資，且平均建物面積減少3坪，換言之，晚十年買房，花越多卻只能買得到越小的房。

聯徵中心資料，去年全國Q4平均房貸鑑估值為1225萬，比10年前增加289萬，若以實質性薪資平均4萬1357元計算，等於增加70個月的薪資，儘管對比十年前，核貸成數增加3%，利率減少0.08%，但平均建物面積也減少3坪，房屋價格提高，但坪數卻縮水。

ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖房價長期向上是可預期的，但近年漲幅實在過高，再加上升息造成購屋人負擔，短期內，部分區域房價應會出現修正。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡則提到，房價10年來顯著成長，如新竹縣的房價，在短短2年內，從2字頭走向3字頭，但平均薪資沒有與房價同步躍升，買方的購屋及貸款負擔越來越重。

此外，郎美囡表示，由於買方資金能力降低，購屋面積必然下滑，且少子化和不婚影響，居住面積縮小成趨勢。