全球兩大飛機製造商波音和空巴正積極在印度找尋「高技能、低成本」的工程師，以滿足飛機市場暴增的需求，並擴大在印度（世界第五大經濟體）的製造業務。據求職網站Glassdoor數據，波音在印度南部科技中心聘請一位工程師的薪資，只要西雅圖類似職位的7%，顯見印度工程師「高CP值」成為企業搶手人才。

美媒報導，空巴今年計畫在全球招募13000名員工，印度就占了1000名。波音在印度負責人Salil Gupte表示，波音及其供應商已經在印度僱用約18000萬名員工，且每年增加約1500人。

印度每年約有 150 萬名工程專業學生畢業，對飛機製造商來說，印度是一個豐富的人才庫。印度擁有波音全球第二大員工人數，大量受過教育和講英語的人才，也讓印度對企業徵才更具吸引力。

據求職網站Glassdoor數據，波音在印度南部科技中心聘請一位工程師的薪資，只要西雅圖類似職位的7%。

除了招聘人員外，波音和空巴還在印度建設生產基地。如今，印度將其定位爲不受地緣政治影響的中國替代品。

波音上周與印度GMR Aero Technic公司簽署合作協議，在印度建立客機改裝為貨機的生產線；波音已在當地蓋一座製造垂直的工廠，聘用900多名工程師和技術人員。