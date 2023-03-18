桃園市政府日前將桃園忠烈祠所供奉的天照大神等日本神祇送回國，引發了綠營反彈。對此，長期關注原住民歷史轉型正義的無黨籍立委高金素梅表示，要給桃園市長張善政「按個讚」，她並希望，有更多的縣市長能像張一樣有所行動。

高金素梅（17）日在臉書上傳了評論此事件的影片，她提到，蔡政府上任以來高喊轉型正義，卻似乎絕口不提原住民歷史轉型正義的部分，對於政府的這種態度，她也已從憤怒變成了感傷。她指出，日本政府一直拒絕為戰爭罪刑道歉，蔡政府也拒絕將日據時代的案件納入轉型正義的範圍，這都是對原住民歷史傷害的漠視。

高金素梅表示，對於桃園市政府所做的這個決定，要給張善政按個讚，因為這是對原住民抗日歷史轉型正義，一次很有意義的回應。最後，高金素梅也希望，有更多的地方首長能像張善政一樣，為台灣原住民族所渴望的歷史轉型正義有所行動。

針對將神祇送回所引發的批評，桃市府新聞處長羅楚東日前表示，廠商所迎奉的日本神祇，是為特定活動，2月底活動結束後送回神祇，當屬正常。園區是市定古蹟，任何破壞行為都不會被允許，這與政府宗教中立原則一樣，都是我國基本的法治觀念，無關仇日還是媚日。