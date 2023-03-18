瑞士信貸（Credit Suisse）雖獲得瑞士央行流動性支援，16日股價急漲，但其經營問題仍懸而未決，昨（17日）股價持續下挫。摩根大通報告瑞信的3個結局，瑞信最可能以被對手瑞士銀行收購收場。

綜合外媒報導，摩根大通分析師阿布霍爾（Kian Abouhossein）報告中指出，瑞信的問題不再於資本狀況，而是其投資銀行戰略和特許經營權模式逐漸遭侵蝕，衝擊投資人信心，「維持現狀不再是選擇」。

報告續指，其中最有可能的就是瑞信被瑞銀收購，有鑑於兩家公司的市場集中，收購後可能上市或拆分價值100億瑞士法郎的銀行業務。

瑞銀提到另外2種，一種是瑞士政府以全額存款擔保或注資，讓瑞信足以進行重組，但這可能會稀釋現有股東的權益。而另一種則要瑞信自行關閉投行業務，但這可能無法緩解市場擔憂。

根據消息指出，瑞士政府原本有意促成兩家公司合併，但雙方都反對「強制合併」，據悉，瑞銀對承擔瑞信風險的意願不高，而瑞信則希望藉由瑞士央行500億瑞士法朗的借款重組，試圖力挽狂瀾。