金門二膽島陳姓上兵9日失聯，被大陸海警救起，但至今人還在廈門，有微博博主宣稱，這名逃兵「在中國大陸獲贈一套房」，甚至還能挑樓層，引發網友熱議。對此，資深媒體人黃揚明17日就表示，「這絕對不可能，這絕對是認知作戰的可能性比較大，我們必須要預防這樣的訊息，不斷地在台灣發酵」，引發討論。

黃揚明17日在網路節目《新聞大白話》中表示，「關於這個二膽島的逃兵，我們當初最擔心的就是對岸會釋放出對我們軍方不利的訊息，不過因為這是一個網路網紅的博主，因釋放出的訊息基本上可信度很低，他不是官方的人物，今天對岸釋出的官方訊息只有證明『他人在廈門，目前在留置所裡面』，所以才會有父親去探視的問題」。

黃揚明更接著說，「也就是說這個兵的人身自由是被管控的，而在這個的前提下怎麼可能是去看房子？」黃揚明也直呼「這絕對不可能，這絕對是認知作戰的可能性比較大，我們必須要預防這樣的訊息，不斷地在台灣發酵」，黃揚明更說，「現在最悲哀的事情是這個兵，現在沒有發言的權利，不管是誰都沒有人能夠幫他講出有多少債務，就連地下錢莊也不可能跳出來講，這個案子除非他回到台灣才有可能真相大白」。

最後黃揚明也指出，有個曾經在二膽島服役過的連長和他講了一下二膽當地地理的環境，「在二膽島如果是退潮的狀態，沙灘都是泥濘的，沒辦法走過去，會陷在泥濘裡面；只有在漲潮的時間才有可能飄出去」，黃揚明最後也強調，「因為這個阿兵哥是早上六點多離開的，而3月9日上午六、七點是漲潮的狀況，可見他是有預謀的」。