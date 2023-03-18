型男主持人賴俊龍曾主持《愛玩客》、《匠紫也可以》等綜藝節目，同時是企業家跟運動員，經常受邀到學校演講，還被封為「最高顏值冒險王」。日前賴俊龍宣布跟女友登記結婚，還曬出妻子肚子隆起的照片跟超音波照，證實同時升級老公跟爸爸。

賴俊龍日前白色情人節在社群感性寫道：「如果浪漫有評分，我應該屬於後段班學生。好險有個沒放棄儀式感的老婆，讓我緊湊的日子多了許多有趣的回憶，訂婚結束之後，各種忙碌，讓時間過得飛快。當生命中有了依靠與歸屬，真的會讓每一步都走的踏實。」隨後甜蜜告白：「生命中有妳，我充滿感激。我愛妳。」接著驚喜宣布喜訊：「喔然後明天要去公證了，要反悔要快喔」。

貼文曝光後，網友們留言獻上一片祝賀：「好老公」、「執子之手，與子偕老，恭喜恭喜！」、「天生一對」、「你們好可愛喔～有夫妻臉耶」、「真希望去喝到你的喜酒」、「好棒喔」、「我要大大大大大的恭喜你！」

賴俊龍去年底在日本北海道向女友求婚，順利把「這個女孩訂下來了」，在社群直抒內心感受：「最棒的事，莫過於找到想要共度一生的伴侶。看著她會不由得想笑，想照顧她，出門會想趕快回家，只想要吃她煮的飯」，還曬出激吻照說道：「未來請賴太太多多指教了，謝謝幫忙我求婚的你們。原來在大家面前求婚是這麼慌張的事啊。」