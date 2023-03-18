作家楊渡與前國立台灣大學校長管中閔合出新書，紀錄民國107年台大校長遴選事件。管中閔13日表示，大學自治是台灣價值最重要一部分，事件留下文字紀錄，不希望船過水無痕。國民黨前台北市議員羅智強質疑，誰是搞管中閔的人？卡管案導致三位教育部長去職，但誰是背後以政治力操弄的黑手？

羅智強17日在臉書指出，當時擔任行政院長的賴清德堅持台大校長遴選程序有問題，把種種的卡管惡行，形容為主管機關依法監督。明明是侵害大學自主，賴清德卻大言不慚批評「不接受任何人以大學自主作為護身符躲在後面，迴避個人的責任」。

管中閔引金庸詩句「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江」，賴清德卻回敬「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」，羅智強批，「又狠又惡，自己對號入座」。

前台北市議員羅智強。（本報資料照片）

2018年民進黨大敗，迫於社會及輿論壓力，教育部不得不「勉予同意」管中閔接任校長，羅智強痛陳，蔡英文不但未道歉，還發臉書轟台大對社會檢驗「置若罔聞」！

對於管中閔出書，為腥風血雨的卡管留歷史紀錄，他不會忘掉搞他的人。羅智強也強調，「我們也不會忘掉那些摧殘台灣民主法治的主謀，尤其是當中還有人要選總統！」