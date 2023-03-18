日本大胃女王「魔女」菅原初代9日大腸癌病逝，消息直到一周後才流出，讓不少大胃王粉絲相當錯愕。事實上，菅原曾在2015年來台，橫掃各大夜市與餐廳，並接受民眾挑戰，吃下整鍋什錦麵，最後將整桌菜色吃掉3分之2，都讓現場民眾看呆。

菅原初代一直嚮往台灣美食，2015年受到節目《背包踐客》來台體驗夜市飲食文化，當時節目組與台北市觀傳局合作，由主持人杜詩梅帶著她吃遍台北市的夜市與餐廳，徹底享受台灣美食。

剛開場，店家就端上特製的巨無霸什錦麵，碗公直徑41公分，重達14公斤，10個普通人都不一定吃得掉，但只見菅原拿起小碗裝盛，一碗接一碗的吃，輕輕鬆鬆就吃掉超過一半的量。

接著菅原前往廟口吃滷肉飯，過程中接受民眾輪番挑戰，儘管肚子裡還裝著大量什錦麵，但菅原依舊輕輕鬆鬆擊敗挑戰者們，10分鐘吃掉9.5碗滷肉飯。

最終菅原來到號稱美食最多的寧夏夜市，挑戰整桌超過15道的夜市合菜，並接受有台灣小林尊之稱的蔡姓民眾挑戰，蔡姓民眾吃到一半，就因過於狼吞虎嚥導致身體不適，緊急被護理師叫停，菅原則繼續自我挑戰，最後雖然沒有吃完整桌菜，但也吃掉3分之2，讓現場民眾都直呼太強。

菅原2018復出大胃王比賽，並在2021年奪回女王寶座，但卻在2022年6月被發現已經大腸癌4期，之後專心治療，身形消瘦許多，也持續在推特更新近況，沒想到到了今年3月仍不敵病魔過世，讓無數粉絲都傷心不已。