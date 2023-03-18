2020年夏如芝跟同為演員的張捷結婚後，育有寶貝女兒「小芝麻」，經常在社群分享家庭生活，但其實PO文初期曾收到匿名私訊寫道：「身為一個明星，家怎麼那麼寒酸」，雖然當下並未回應，但內心很替對方惋惜，直嘆：「他已經透露出自己是個什麼樣的人了。」

夏如芝在IG開頭表示：「你說出來的話，可以表現出你這個人的思維」，並藉著那次跟網友的互動經驗，分享內心感受：「一個人的心如果良善，他說出來的每句話都會是溫暖的。一個人的心如果善妒，那麼他說出來的話都自然偏頗。」

她表示雖然或許有些人真的很會說話，但說話何嘗不是一種技巧，強調：「學習說好話，或許真的會讓你更加分喔！」，因此她總是告訴自己要感恩惜福，謹記「比上不足，比下有餘！」的人生道理，鼓勵看到文章的粉絲們，「當你的心溫暖了，說的話也會充滿溫度。多讚美，少批判，不只會讓你變得快樂，也會變得更漂亮更帥喔！」

文章一出引起眾多網友共鳴，紛紛讚賞：「就是喜歡妳們的真，才追蹤妳們一家人的」、「繁華奢侈的家，並不代表就一切美好～平凡簡單的快樂才是最幸福的」、「喜歡自己認真做自己，不相干人事說的不相干話語，不用特別搭理，幸福的你們就是最好的見證了」、「好奇怪的思維，明星也是人，怎樣的居住環境，因人而異，寒酸的定義在哪，或許這才是人家嚮往中的幸福感。」