近期ChatGPT聊天機器人在網上爆紅，成為人們熱議的話題，總算親身接觸到人工智慧（AI）給人類帶來的心靈震撼。其實AI早已逐漸融入並改變了我們的生活，只是一般人並不知情而未察覺。目前與一般人關係最密切的AI應用中最受矚目的是醫學用途，近期許多新的研究將AI帶入癌症診斷獲得極可觀的成果，台灣也有醫院已引進，未來AI做為醫生診斷助手的現象將愈來愈普遍。

《紐約時報》最近就針對AI在醫學應用的成果進行深入的報導，一位名資深的乳癌影像學專家László Tabár博士對媒體表示，AI未來將參與拯救生命的過程，要求做AI協助診斷的病患將愈來愈普遍。

根據世界衛生組織的數據，2020年有230萬個乳癌病例，其中約有68.5萬人死於此一疾病。（圖／Shutterstock)

報導引述一位參與AI乳癌篩檢研究的放射科醫生Eva Ambrózay指出，一張有2位專業醫生檢視過確認沒有乳癌跡象的X光片，卻在使用AI軟體檢查後被AI圈出幾個小小的可疑病灶，讓她趕快召回病患進行活組織檢查。擁有20多年臨床經驗的她原先對AI的判斷有點懷疑，但很快就被它出色表現說服，因為事實證明X光片上的極為細微的腫瘤僅憑肉眼很難察覺。

AI的威力近幾年很快滲透到醫學診斷領域，它識別病灶的準確度和效率驚人。最近匈牙利的研究人員正在測試一個基於AI技術上建構的大規模乳癌篩檢項目，從5家醫院診所每年進行的3.5萬次乳癌篩檢影像做大型測試。這款名為Mia的AI乳癌篩檢系統是2021年推出，美國與歐洲數個國家已參與計劃，提供更多的數據與醫生的協助來訓練Mia，讓「她」具備更強大的篩檢能力。

根據醫學界最近在匈牙利醫院進行的測試結果顯示，AI參與乳癌篩檢不只讓醫生的工作減輕了30%，還提高了13%的癌症檢出率。（圖／王家瑜攝）

AI參與醫學診斷也會引起人類醫生是否會被取代的疑問，不過許多專家認為這種擔憂是多餘的，因為AI運作時仍需要有專業訓練的醫生合作會有最佳的效果，也才能獲得患者的信任。在診斷的過程中僅憑X光片來尋找病灶是一件枯燥的工作，AI可以減輕放射科醫生的工作量，增進對大量X光片判別細微病灶的效率，以比人眼更細微的方式觀察每張圖像，減少遺漏微小的病變的可能性。

根據世界衛生組織的數據，2020年一年當中就有230萬個乳癌病例，其中約有68.5萬人死於此一疾病。美國國家癌症研究機構估計，大約有20%的乳癌病例在乳腺X光檢查中會漏診。如果AI能協助乳癌的早期篩檢與診斷，應該能造福更多的患者，拯救許多寶貴的生命。

研究人員去年針對27.5萬個以上乳腺癌病例，同時進行AI覆核測試，目前的AI軟體在覆核乳腺X光片的表現已經與人類放射科醫生的表現差不多。這項在匈牙利醫院進行的測試結果顯示，AI參與篩檢不只讓醫生的工作減輕了30%，還提高了13%的癌症檢出率。

每年的10月是國際乳癌防治月，政府與醫療機構都積極鼓勵民眾參與乳癌篩檢。（圖／台中市衛生局提供）

開發Mia人工智慧篩檢系統的Kheiron公司表示，這項技術最好是與醫生一起進行，不是完全代替他們，因為病患還是需要與醫生產生互動，在問診過程中與醫生的互動產生的信任感，是支持患者繼續就醫與面對病痛的精神力量，也是治療體驗中很重要的成分。此外，AI無法做出倫理或道德判斷，也不能綜合考慮到每個患者各別的社會經濟情況和偏好，人類醫生則可以權衡病患的情況提供不同的治療方案，並根據患者的個人需求提供建議。

現在有越來越多的醫療機構開始接受AI醫療影像診斷，英國蘇格蘭國家醫療體系將在6個醫療診所使用它做為檢查乳腺X光片的助手，未來還會逐步擴大應用的規模。此外，芬蘭的奧盧大學醫院（Oulu University Hospital）也計劃使用該技術進行臨床診斷。

今年2月中國醫藥大學新竹附設醫院也引進衛福部剛核定的世界最先進的AI內視鏡，用於進行消化道內視鏡檢查。（圖／羅浚濱攝）

除了歐美加速推動AI醫療，台灣最近也開始引進AI輔助篩檢設備。今年2月中國醫藥大學新竹附設醫院也引進衛福部剛核定的世界最先進的AI內視鏡，用於進行消化道內視鏡檢查。中醫大新竹附設醫院院長陳自諒受訪時表示，傳統的消化道內視鏡檢查很容易遺漏平坦型大腸瘜肉或消化道早期癌症病灶，AI內視鏡除了協助醫師找出最早期及不易發現的腸胃道病變外，還能協助醫師做出診斷，判斷病灶是良性或是需立即治療的惡性病變，可以有效解決傳統內視鏡檢查的盲點。

目前愈來愈多的醫療研究機構開始引進AI協助診療，這一項全新的醫療方式將為醫學界與病患帶來全新的視野，其應用範圍幾乎是沒有邊界的，人類也將因為人工智慧參與醫療進入一個有無限想像空間的新時代。