南方平台首長會議於17日在高雄展覽館重啟舉辦，由高雄市長陳其邁擔任東道主，南台灣縣市首長包括台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及澎湖縣長陳光復都親自與會參加，不分縣市，讓南臺灣一起共好共榮。

南方治理平台首長會議重啟 六縣市首長齊聚高雄

圖說: 南方平台首長會議重啟舉辦，南部六縣市首長齊聚高雄(記者 賴君欣 攝)

為因應全球氣候變遷的挑戰，本次會議以「2050永續淨零，打造南方韌性家園」為主軸，聚焦在五大議題：淨零碳排、廢棄物處理、通勤月票、捷運路網及水資源。希望透過今天的討論，運作有效率、永續的工作平台，讓南方縣市能夠在環境永續還有跨縣市合作的議題上取得共識和進展。

南方治理平台首長會議重啟 六縣市首長齊聚高雄

圖說: 本次會議以「2050永續淨零，打造南方韌性家園」為主軸，聚焦在五大議題，讓南方縣市能夠在環境永續還有跨縣市合作的議題上取得共識和進展。(記者 賴君欣 攝)

陳其邁表示，世界局勢瞬息萬變，面對種種挑戰政府須更靈活回應，並相互合作，集思廣益努力解決與人民生活息息相關的問題。盼透過大南方平台跨縣市合作互惠，為區域發展共同努力，打造南方韌性家園。在淨零轉型的挑戰下，水資源和淨零轉型是區域治理議題的重點，需要更緊密的合作。針對水情，他進一步表示，高雄市將繼續開源，並於三月底建議中央將高雄市的水情提升至減量供水的橘燈，以因應水情嚴峻的挑戰。

南方治理平台首長會議重啟 六縣市首長齊聚高雄

圖說: 高雄市長陳其邁表示，盼透過大南方平台跨縣市合作互惠，為區域發展共同努力，打造南方韌性家園。(記者 賴君欣 攝)

澎湖縣長陳光復表示，感謝高雄市長期以來幫助澎湖處理垃圾問題，由於澎湖地處離島，因此垃圾處理仍需要使用新科技。另外，澎湖也一直致力於永續用水，已推出海水淡化和再生水供應民生用水。他也希望藉由這次會議，向其他縣市學習減碳及綠能等政策。

南方治理平台首長會議重啟 六縣市首長齊聚高雄

圖說: 澎湖縣長陳光復致詞時說，希望藉由這次會議，向其他縣市學習減碳及綠能等政策。 (記者 賴君欣 攝)

屏東縣長周春米表示，南部地區已經600天未下大雨，各地陸續傳出水情問題，基於同島一命的信念，中央政府也已成立抗旱應變中心，各地方政府更應該同心協力面對旱災的挑戰。只是屏東是農業大縣，在農民灌溉用水方面長期來自於地下水，身為一縣之長必須要承擔維護農民灌溉用水、地下水使用無虞，因此，也要透過水情監測讓農民安心。期待透過今天的會議，找到治標治本的方法同心協力面對旱災的挑戰。

南方治理平台首長會議重啟 六縣市首長齊聚高雄

圖說: 屏東縣長周春米關心水情問題，表示各地方政府應該同心協力面對旱災的挑戰。(記者 賴君欣 攝)

嘉義市長黃敏惠表示，區域整合是目前最重要的議題之一，她認為城市的永續發展不只是單一城市的問題，而是整個區域的聯合。她也希望嘉義市能夠參與南台灣的治理平台，並且強調台灣需要更多的合作和團結，才能共同推動整合。

南方治理平台首長會議重啟 六縣市首長齊聚高雄

圖說: 嘉義市長黃敏惠認為城市的永續發展不只是單一城市的問題，而是整個區域的聯合。 (記者 賴君欣 攝)

嘉義縣長翁章梁表示，南台灣平台整合的主要意義，是共同針對議題進行討論，以達成共識並推動解決問題。他舉例，近日有關交通月票的問題，是全國性的議題，需要中央進行統籌性的處理，避免因縣市財政不同而產生不平等情況。

南方治理平台首長會議重啟 六縣市首長齊聚高雄

圖說: 嘉義縣長翁章梁表示，南台灣平台整合的主要意義，是共同針對議題進行討論，以達成共識並推動解決問題。(記者 賴君欣 攝)

台南市長黃偉哲表示，這次南部縣市共同治理平台，串聯大家一起討論許多重要議題，包含廢棄物清理及水資源調配等，許多事情可透過溝通協調取得圓滿的成果，也希望首長會議能夠持續辦理，共同落實同島一命的理念。

南方治理平台首長會議重啟 六縣市首長齊聚高雄

圖說: 台南市長黃偉哲說，南部縣市共同治理平台，串聯大家一起討論許多重要議題，共同落實同島一命的理念。 (記者 賴君欣 攝)

會後，陳其邁也邀請大南方平台的縣市首長及與會來賓搭乘遊艇飽覽高雄港美景，除了參觀遊艇、關心遊艇產業之外，也介紹亞洲新灣區發展現況及未來新灣區2.0的規劃藍圖，並共同討論如何實現2050年淨零碳排放的目標，促進區域發展與合作。