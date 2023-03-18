金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將在30日歡慶36歲生日。向來暖心做公益的他，近日宣布舉辦「蕭敬騰 LOVE U 兔 – 2023生日公益義賣」，再次號召身旁好友共襄盛舉，規模更勝往年，一共蒐集了超過百件的義賣單品。

老蕭也表示，很感動去年朋友、樂迷的呼朋引伴的大力相挺，因此今年決定讓愛延續，並將所得全數捐獻給公益單位，「除了歌迷的支持，身邊也有很多好朋友都相當力挺，所以當一決定要再舉辦義賣，他們也都表示要一起共襄盛舉」。

他每年生日願望是盼身邊所有同事、好友及家人們都能健康平安，同時希望在2023年能趕緊發行新專輯；他先前幾乎在各城市奔波，迎來靈感爆發，期許能帶給大家有別以往的驚喜，預告新作目前一切都在進度上。

前幾年因為疫情影響，他少了與家人們團聚的機會，現在希望能有更多時間陪家人及朋友，期許多多調整工作步調，把時間留給陪伴親友。老蕭近期除了忙新專輯，將在4月9日赴新加坡參與「紅星大獎 2023」典禮，當天與天后鄭秀文一同擔任典禮頒獎與表演嘉賓，老蕭開心說：「有一陣子沒有在新加坡演出，期待舞台、感受所有入圍及得獎者的喜悅，也很期待見到所有新加坡的朋友們。」