林宥嘉時隔3年近期重啟「idol 2023世界巡迴演唱會」，並宣布將在4月28至30日重返香港紅磡開唱，興奮預告屆時會演唱新專輯中的新歌。他日前剛順利結束在歐美七大城市演出，由於這次的工作時間緊湊，他無法帶著老婆丁文琪KiKi和一雙兒女同行，坦言：「很想念小孩和老婆，很想要好好的抱抱孩子。」

丁文琪為此特別在巡演尾聲飛往倫敦和他會合，兩人把握夫妻倆單獨約會的空檔，在當地為小孩挑選禮物，還遇上交往周年的歌迷，表示會去看他的演唱會，他們開心留下合影，林宥嘉感動說：「如同我說的，每一個人都很重要，所以我會去記得這件事情。」

林宥嘉在國外巡演期間，老婆丁文琪曬出雜誌美照，宣告加入同公司成為同事的好消息，他表示：「KiKi拍攝當天我也在場，是非常特別的經驗，很少有機會以探班的方式在工作現場。」當時在一旁看丁文琪工作的他，想起兩人截然不同的出道方式，一個是路邊被發掘，一個是參加選秀比賽，更在現場忍不住稱讚丁文琪很上相，甜蜜放閃。