藍弟（左起）、Nelson、學文、巴比、孟維、蔡朕6人感情要好。（陳俊吉攝）

藍弟（左起）、Nelson、學文、巴比、孟維、蔡朕6人在隊內分工合作。（陳俊吉攝）

VERA成員各具特色，相當受到粉絲喜愛。（陳俊吉攝）

學文（後排左二起）、Nelson日前冷戰一個多月才和好。後排左為蔡朕，後排右為藍弟、孟維（前排左起）、巴比。（陳俊吉攝）

蔡朕（後排左起）、學文、Nelson、藍弟、孟維（前排左起）巴比。（陳俊吉攝）

談到團隊時，VERA成員都強調「沒有VERA駕馭不了的舞台」。（陳俊吉攝）

以「沒有VERA駕馭不了的舞台」為口號的VERA，從選秀節目《原子少年》出道，團員由Nelson、藍弟、學文、蔡朕、孟維、巴比6人組成，性格活潑的他們，被問到隊內誰跟誰最常吵架時，眾人有默契的看向同住半年的Nelson和學文，2人也承認農曆年前就開始冷戰一個月，直到2月底才和好。

學文說，當時他覺得Nelson事情處理得不夠謹慎，就忍不住出言冷嗆，沒想到Nelson一氣之下就將他封鎖，Nelson解釋，「重點是他直接把事情發給大家看，所以我也不想直接跟他講」，有趣的是，2人冷戰後仍住同一屋簷，每天一起跑行程，看到對方回家也會打招呼。覺得尷尬嗎？Nelson笑說：「不會啊，因為那時我快要回馬來西亞過年」。

2人就連和好也相當戲劇性，學文說那一個月每天都在想要不要主動道歉，「我以為他會跟我吵，沒想到他直接封鎖我。和好那天我們邊講邊大哭，還吵到泡麵燒焦，哭到一半突然聞到腳邊傳來燒焦味」，其他4人聽後又虧他們，「還以為和好要特別準備營火晚會」，學文害羞解釋是因為太餓，所以用快速爐煮泡麵。

6人在隊內各施其職，負責自己專長領域，曾在速食店打工的蔡朕是最佳發言人，孟維負責搭配服裝，學文安排大家練習時間，Nelson則是風紀股長，自認嚴格的巴比是歌唱小老師，其他人也說每次錄音只要巴比在，就會特別有安全感。搞笑的藍弟說自己擔任「鼓掌」的要職，「我是跳舞、冷笑話組長，我是『舞堅情』，關於舞蹈都是我」，冷笑話一出，又遭到其他人的白眼。

談到未來計畫，孟維認為享受當下，把眼前每件事做好比較重要，「不敢想可以爬到多高，但可以走的長遠最好」；想當演員的Nelson，陸續參加戲劇試鏡，最想挑戰精神分裂的角色；藍弟除了想成為頂尖唱跳歌手，也對綜藝節目有興趣，尤其是實境類節目，「《全明星運動會》我也可以，因為我都有健身」。

巴比想成為厲害的R＆B歌手，「希望將來提到『台灣的R＆B歌手』，大家會馬上想到我」；在社群自詡是可愛外星人的學文，撒嬌說想當可愛的歌手，也想跟偶像艾怡良一樣，成為用歌聲說故事的抒情歌手。蔡朕則不設限，希望多元發展。VERA繼去年12月發行數位專輯後，今年3月底將推出實體專輯，年中則將舉辦專場演唱會。