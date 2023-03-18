儘管300億美元注資紓困第一共和銀行（First Republic Bank）度過難關，但銀行股持續面臨沉重賣壓，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌384.57點，或1.19%，收在31861.98點。

標準普爾500指數下跌43.64點，或1.10%，收在3916.64點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌86.76點，或0.74%，收在11630.52點。

費城半導體指數下跌14.549點，或0.47%，收在3083.519點。（譯者：徐睿承）1120318