二膽陳姓上兵穿著救生衣，游到大陸被救，目前被安置在廈門。有微博博主宣稱，這名上兵在大陸獲贈一套房，甚至還能挑樓層。金門出身的媒體人董智森認為，「怎麼可能」，甚至透露立委陳玉珍不太願意講的事。

董智森17日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中透露，陳姓上兵是自願過去的，也有可能他對政府有一些不滿，這些都是陳玉珍不太願意講的，因會被認為是在野黨故意編故事。

董智森表示，有很多金門人認識對岸的人，他舉例表示，陳玉珍5天前就說，小三通要開了，後來陸委會就宣布了，因為陳玉珍有一些訊息來源的管道。但這一次就很難講，因為陳姓上兵事件對我們國軍是一個打擊；對大陸來講，也是燙手山芋。

董智森認為，大陸現在應該很傷腦筋，因為該上兵去大陸，價值不高，但既然他想去，若又把他送回台灣，他就要接受軍法審判，而且罪很重，搞不好會無期徒刑，於心何忍。因此，以兩邊來講，大陸會比台灣還傷腦筋，台灣跑了一個兵，可是大陸則面臨是否要留人，就很難處理。

傳出陳姓上兵獲贈一套房子，董智森點出，怎麼可能，因為他給大陸帶來這麼大的麻煩，甚至完全沒有價值，為何還要送他房子。