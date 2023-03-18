屏東劉姓老農清晨出門「巡田水」，到路旁溝渠準備引水灌溉，沒想到因為路燈漏電，造成周邊區域形成「電網」，疑似觸電不幸身亡，其實類似案例並不少，高雄市過去就曾發生數起漏電死亡事件，有承包商因此賠償被害家屬500萬元，另外還有國賠案件在審理中，為此高雄市府自去年起也編列了千萬元預算，全面體檢路燈迴路，希望悲劇不要再發生。

鳳山區一名在髮廊工作的高姓女子，2021年7月19日晚間6時行經三民停車場，當時雷雨交加，三民路因此積水，水深大約腳踝高度，她撐傘涉水經過，伸手去扶路燈桿，卻突然倒地，目擊民眾想去搭救，走近時感覺「雙腳麻麻的」，直覺是漏電，趕緊改用長竿將高女救出，送醫急救裝葉克膜續命，但3天後仍不治身亡，高女哥哥悲慟不已，當時打算申請國賠。

台電人員在事發隔日測得路燈及水溝蓋之間電流竟有175伏特，且路燈桿旁有4個電箱，分屬不同單位，燈桿本體上方有設備箱，靠著外露的灰色電線連接燈座底部，工務局養工處請來電機技師公會與台電鑑定事故原因，查出路燈在2019年時因為地下纜線故障不亮，改為架空線供電，當時承包商施工時並未抽離原地下纜線，事發當日大雨導致廢棄纜線泡水導電，路燈開關箱仍是送電狀態，最後發生漏電情形，導致高女觸電身亡。

高市工務局調查後證實是路燈承包商施工問題造成燈桿漏電，承包商與死者家屬以500萬元和解，並撤回國賠告訴。（圖／翻攝照片）

後續市府追究承包商責，並協助家屬申請國賠，最後路燈承包商與家屬達成民事和解，支付對方500萬和解金，家屬接受並撤回國賠，在去年9月17日結案。另外大陸一名錢姓男子，2018年自行車環島行時經過路竹區大公路，也疑似因觸摸路燈感電身亡，家屬跨海求償，法院判賠463萬元，但因市府上訴，目前仍在法院審理。

據了解，目前六都路燈修繕工程採用「開口契約」（在訂定契約時只有工項跟單價，工程施作的標的不明確）方式，交由承包商或派工處理，南部承包類似工程的業者「峰哥」表示，路燈修繕看似簡單，只要處理路燈不亮的問題，其實業者得有「一車三證」，要有高空處理車、電工證照、高空作業證、車輛駕照等，出勤時至少2人，定期都要接受勞檢，相當嚴格。

「峰哥」指出，大部分開口契約就是派工施作損壞路燈，也就是「不告不理」，契約內容沒有檢測漏電部分，且現在路燈電纜地下化後，常因為饋線、電信纜線、自來水管、中央分隔島等工程遭到施工單位損壞，依程序得回報養工處等權責機關，但可能因此被要求復原整個路段的電線，有施工單位便宜行事，直接接合破損處，但沒有具防水、防漏電的絕緣體，就有可能產生漏電，屆時仍要挖路重做，損失更大，另外也聽說有業者為方便，僅拆下漏電斷路器的情形，若遇到暴雨積水，就可能因漏電造成民眾危險，「而且路燈電力一但導入水中，就直接是190伏特的電壓，非常致命」，因此最好是維修、檢測分開。

六都維修路燈目前都採用「開口契約」方式，並開始嘗試將維修與檢測分開，提升安全性，保障民眾生命財產安全。（圖／翻攝照片）

高市府養工處指出，路燈感電事故原因很多，發生後除立即派員到場檢修，也會進行路燈桿漏電檢測工作，針對較老舊路燈，檢視燈桿漏電斷路器是否正常，並特別要求廠商如有地下電路斷線需求，必須確實絕緣包紮，避免漏電傳導情事。

高市府從去年起編列1,200萬元預算，將易淹水68處地區支路燈開關箱及其二次側路燈迴路全面檢測修繕接地電阻、漏電斷路功能等工作，並將陸續爭取費用，全面體檢並改善路燈迴路，避免漏電害人憾事再度發生。

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