尋求生涯第4座全英公開賽冠軍的台灣「羽球一姐」戴資穎又傳出佳績， 小戴18日凌晨在女單8強迎戰中國大陸選手何冰嬌，戴資穎以21比12、21比11直落二勝出，僅花33分鐘就收下4強戰門票，下一戰對手將是女單第2種子韓國選手安洗瑩。

戴資穎生涯交手何冰嬌，握有11勝4負的對戰領先優勢，去年12月BWF年終賽上，戴資穎先是在小組賽中不敵何冰嬌，隨後連續擊敗2位泰國好手布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN）、依瑟儂（Ratchanok Intanon），驚險闖進4強賽，經由大會抽籤後，4強賽又碰上何冰嬌，戴資穎不再給任何機會，以直落二跨過何冰嬌闖進決賽，可惜最終不敵日本球后山口茜。

本屆全英公開賽除戴資穎外，其餘台灣好手紛紛落馬，因此小戴成為了「全村希望」，此戰碰上何冰嬌，戴資穎相當游刃有餘，全場最多僅落後2分差距，第2局更是從未讓何冰嬌站上領先位置，最終以21比12、21比11輕鬆擊敗何冰嬌。

戴資穎4強賽對手將是韓國名將安洗瑩，兩人生涯交手，戴資穎以1勝3負居於劣勢，唯一一場拿下勝利是在2021年舉辦的BWF年終賽，目前小戴處於對戰2連敗的情況，且安洗瑩8強對手馬琳（Carolina Marin）因病選擇退賽，年輕有勁的安洗瑩將以滿血狀態迎戰戴資穎。