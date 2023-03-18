今（18）日東北季風增強，北部及東北部稍轉涼，桃園以北及宜蘭白天高溫降到18至20度，比昨天低了6、7度；迎風面的北部及東半部會有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴。

今天各地清晨低溫約17至20度，清晨最低溫在新北14.9度。東北季風影響，桃園以北及宜蘭白天高溫降到18至20度，竹苗及花蓮高溫約22到24度，其他地區25至29度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今北台灣稍轉涼，中南部影響很小。各地氣溫：北部15至21度，中部16至29度，南部16至31度，東部15至30度。明（19）日仍受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨；明晚、下周一（20日）晨北方有雲系接近，桃園以北亦偶有零星飄雨機率。

最新模式模擬顯示，下周一起至周五（24日）南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大。下周三至周五「暖熱如夏」，各地高溫將升至32至34度，台東因氣流過山、沉降增溫，會升得更高。

吳德榮指出，下周六至周日（25至27日）鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，可望為北部帶來一些降雨，但仍沒辦法緩解中南部的缺水壓力。